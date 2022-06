In migliaia a Londra per il Giubileo di Platino della Regina

Roma, 6 giu. (askanews) – La regina Elisabetta II ha fatto una rara apparizione in abito verde per salutare i suoi fan dal balcone di Buckingham Palace nel quarto e ultimo giorno di festeggiamenti per il suo Giubileo di Platino, che segna i 70 anni di regno. Una folla gigantesca assiepata lungo il The Mall l’ha accolta con un lungo applauso.

“Era l’unico modo per finire. Vedere la Regina, dire arrivederci, e la rivedremo.

Sì, il modo migliore per finire lo spettacolo”, ha commentato a France Presse un partecipante, Colin Hewitt, venuto da Manchester. “Fino a quel momento non sapevamo se sarebbe uscita, arriva non arriva, e alla fine è arrivata, è stato così bello”, racconta Tim Lunze, tedesco di Colonia. “Tutti attorno a me stavano piangendo, in particolare mentre cantavano l’inno. Era surreale. Sono stata fortunata a essere qui e ad averlo vissuto”, aggiunge Kim Darcy, arrivata dalla California.

Elisabetta II ha seguito gli eventi di venerdì e sabato da casa dopo aver provato un “malessere” durante il primo giorno delle celebrazioni in cui è apparsa due volte dal balcone.

Domenica 5 giugno milioni di persone hanno partecipato all’ultima giornata di feste di strada e celebrazioni. Più di 85.000 persone si sono iscritte per ospitare dei pranzi sociali, alias i Big Jubilee Lunches, con il principe Carlo e Camilla che si sono uniti a una festa all’Oval cricket ground nel sud di Londra.

Un grande corteo ha sfilato sullo sfondo di Buckingham Palace coinvolgendo 10.000 persone, tra cui militari, artisti e lavoratori. Una processione carnevalesca lunga 3 chilometri – con pupazzi e celebrità – si è spostata lungo il London’s Mall e oltre il Palazzo.

La Gold State Coach, la carrozza di 260 anni che portò la regina alla sua incoronazione, ha viaggiato lungo il percorso del corteo. Il finale è stato affidato a Ed Sheeran, che oltre ai suoi successi ha intonato l’inno nazionale.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)