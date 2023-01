Home > Video > In migliaia in stazione a Shanghai, al via esodo per Capodanno In migliaia in stazione a Shanghai, al via esodo per Capodanno

Shanghai, 19 gen. (askanews) – Migliaia di persone affollano la stazione di Shanghai. Sono per la maggior parte in partenza per tornare a casa in vista dei festeggiamenti del Capodanno lunare, a partire dal 22 gennaio. Scene di folla inedite negli ultimi mesi in Cina a causa della politica zero Covid ora abbandonata dal governo dopo il malcontento e le proteste crescenti della popolazione.

