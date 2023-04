In migliaia marciano a Buenos Aires: "Fuori il Fondo monetario"

Roma, 20 apr. (askanews) – Migliaia di persone hanno marciato con fiaccole e in molti si sono accampati con le tende nei pressi della Casa Rosada, la sede del governo a Buenos Aires, in Argentina, per protestare contro il Fondo monetario internazionale (Fmi).

Al corteo hanno partecipato i movimenti sociali di sinistra, come Libres del Sur, la cui responsabile Silvia Saravia, racconta:

“Abbiamo conosciuto un’inflazione annuale di oltre il 100%. Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un’inflazione accumulata nei piccoli negozi del 30%, là dove la gente fa i propri acquisti quando ha pochi soldi. Questa inflazione è ancora più forte per gli alimentari. È quindi diventato più difficile mangiare”.

“Accamparsi davanti alla Casa rosada – racconta Nahuel Orellana, componente del Movimento socialista dei lavoratori – è un modo di lottare per rendere i problemi visibili e perché oggi quelli che sono accampati qui, per esempio, avranno un piatto da mangiare perché mettiamo tutti qualcosa per cucinare”.