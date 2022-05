In mostra a New York la moda americana attraverso i secoli

Roma, 3 mag. (askanews) – Si intitola “In America: An Anthology of Fashion”, la nuova mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York

che esplora la formazione di uno stile di moda americano attraverso i secoli e la creatività degli stilisti, svelando nomi e costumi di designer poco noti e trascurati, dall’800 ai giorni di oggi. In 13 diverse stanze d’epoca si possono anche vedere le interpretazioni di alcuni momenti della moda Usa secondo registi come Martin Scorsese, Sofia Coppola e Regina King.

Per l’inaugurazione è arrivata anche la first lady Jill Biden:

“La storia del design americano è ricca e profonda. È una storia di innovazione e ingegno, di ribellione e rinnovamento. Spesso è stata scritta da coloro che sono nell’ombra, non riconosciuti per la loro influenza e arte” ha detto.

La mostra come ogni anno ispira anche il tema del Met Gala, il più grande evento di moda dell’anno, dove le star sfoggiano outfit stravaganti che seguono lo stile indicato.