In Nordcorea parata militare notturna, riappare anche Kim Jong-un

Roma, 9 set. (askanews) – Parata militare notturna in Corea del Nord, a Pyongyang, per il 73esimo anniversario della sua fondazione. È la terza organizzata in meno di un anno, ma meno provocatoria delle precedenti. Nelle immagini ufficiali diffuse dalla tv si sono visti trattori e camion dei vigili del fuoco al posto dei soliti carri armati e dei missili; hanno sfilato i membri del ministero delle Ferrovie, della compagnia aerea Air Koryo, le Guardie rosse, i membri del Partito dei lavoratori e l’unità anti-epidemia con le maschere antigas.

Il leader Kim Jong-un è apparso dimagrito, in un abito grigio in borghese verso la mezzanotte durante lo spettacolo di fuochi d’artificio e “ha esteso calorosi saluti a tutto il popolo del Paese”.