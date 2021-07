In orbita Eutelsat Quantum, primo satellite Tlc riprogrammabile

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – E' in orbita il primo satellite europeo per le Tlc completamente riprogrammabile mentre lavora nello spazio. Sviluppato nell'ambito di un progetto di partnership dell'Esa con l'operatore satellitare Eutelsat e il principale produttore Airbus, il satellite Eutelsat Quantum ha aperto con l'industria spaziale europea la strada ad una nuova generazione di 'macchine'.

Flessibile software-defined, il satellite Quantum sarà utilizzato dai governi e nei mercati della mobilità e dei dati, ed è stato lanciato a bordo di un Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. L'Esa conferma che dal lancio, avvenuto il 30 luglio ora locale, Quantum ha raggiunto l'orbita geostazionaria a circa 36.000 chilometri sopra la Terra, dove è stato completato con successo il controllo dei sistemi dei veicoli spaziali.

L'Agenzia Spaziale Europea spiega che poiché il satellite può essere riprogrammato in orbita rispondendo così all'evoluzione delle esigenze degli utenti durante l'intero arco della sua vita.

I suoi raggi possono essere reindirizzati per spostarsi quasi in tempo reale con l'obiettivo di fornire informazioni ai passeggeri a bordo di navi in ​​movimento, aerei, camion e altri mezzi di trasporto terrestri. I raggi possono anche essere facilmente regolati per fornire più dati in base all'incremento della domanda. L'Esa assicura inoltre che il satellite è in grado di rilevare e caratterizzare qualsiasi emissione anomala, consentendogli di rispondere dinamicamente a interferenze accidentali o disturbi intenzionali.