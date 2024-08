In Pakistan registrato il primo caso ufficiale di mpox

Roma, 16 ago. (askanews) – Il Pakistan ha confermato un caso di mpox, un giorno dopo che la Svezia ha registrato la prima infezione al di fuori dell’Africa con un nuovo e più pericoloso ceppo del virus che ha ucciso centinaia di persone nella Repubblica Democratica del Congo.

L’ondata di mpox in Africa – che ha colpito anche Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda – ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

L’Agenzia svedese per la salute pubblica ha detto di aver registrato un caso di sottoclade 1b, lo stesso nuovo ceppo che si è diffuso nella RDC a partire dal settembre 2023, e la prima infezione di questo tipo al di fuori del continente africano.

Il ceppo di mpox del caso registrato in Pakistan non è ancora stato reso noto, ha riferito il Ministero della Salute in un comunicato. Il paziente pakistano è un uomo di 34 anni ed è “il primo caso confermato quest’anno” di mpox, ha dichiarato Irshad Roghani, Direttore della sanità pubblica della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove l’uomo è in cura.