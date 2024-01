In "Pensati sexy" Diana Del Bufalo prende lezioni da Valentina Nappi

Roma, 30 gen. (askanews) - E' un po' Bridget Jones un po' Bella Baxter la protagonista di "Pensati sexy", la commedia diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Diana Del Bufalo, su Prime Video dal 12 febbraio. La protagonista, Maddalena, è una 30enne intelligente e ironica ma goffa, in lotta c...

Roma, 30 gen. (askanews) – E’ un po’ Bridget Jones un po’ Bella Baxter la protagonista di “Pensati sexy”, la commedia diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Diana Del Bufalo, su Prime Video dal 12 febbraio. La protagonista, Maddalena, è una 30enne intelligente e ironica ma goffa, in lotta con il proprio fisico, insicura. Dopo un appuntamento andato male si convince di non essere abbastanza sexy e il suo angelo custode diventa la pornostar Valentina Nappi. Anche se forse proprio l’ironia per attrice e regista resta una grande arma di seduzione.

“Mi hanno sempre detto gli uomini che mi hanno un po’ corteggiato ‘ma tu mi sei piaciuta subito quando hai cominciato a parlare, non tanto per l’aspetto’.. Oddio io mi piaccio però non lo so… Però mi hanno sempre detto: ‘Quando hai cominciato a chiacchierare mi hai subito colpito e ti ho trovata sexy proprio quando hai cominciato a fare un po’ la sciocca e a fare le battute. Sì, è vero, l’ironia è molto importante per la sexitudine”.

“Io ho rimorchiato più in pigiama che vestita da sera, sinceramente, se proprio la dobbiamo dire tutta”.

Nel film Maddalena prende coscienza di sé, del proprio valore, acquista fiducia nella propria sessualità. Ma è Valentina Nappi a sentirsi più vicina alla protagonista di “Povere creature”, Bella Baxter.”In genere c’è l’idea che è la donna che si affeziona quando fa sesso e invece Bella si sta godendo la sua sessualità, non proietta nulla. Io non lego mai la sessualità a una eventuale relazione e per molti uomini far sesso senza desiderarli è una cosa proprio assurda, gli si smonta proprio l’ego”.

“La donna, che ha sempre fatto riferimento, diceva lei, a questo sguardo maschile, come abbiamo provato a raccontare noi, sta cercando di emanciparsi da questo sguardo, quindi è sempre una questione di emancipazione”.