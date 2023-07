In Perù dichiarata emergenza sanitaria per la sindrome di Guillain Barré

Lima, 12 lug. (askanews) – Il ministro della Sanità peruviano Cesar Vasquez visita alcuni pazienti affetti dalla sindrome di Guillain Barré in un ospedale di Lima. Il Paese è colpito da una epidemia di questa patologia neurologica tanto che il governo ha dichiarato l’emergenza sanitaria. Tra gennaio e luglio di quest’anno sono stati registrati almeno 180 casi e quattro morti.

“La sindrome in sé non è contagiosa, è una condizione autoimmune che colpisce il nostro sistema di difesa, attacca le nostre stesse strutture, in questo caso i nervi”, spiega Ricardo Pena, medico epidemiologo del Ministero della Salute del Perù.

“Un’ampia percentuale di pazienti con la sindrome di Guillain Barré aveva un’anamnesi di infezione gastrointestinale, in media due settimane prima della comparsa dei sintomi, il che ci ha fatto presumere che si trattasse di un problema di contaminazione alimentare”, ha aggiunto.

La dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale agevolerà l’acquisto in tempi rapidi delle immunoglobuline necessarie per il trattamento dei pazienti affetti dalla malattia per i prossimi due anni.