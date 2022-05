Roma, 9 mag. (askanews) – Decine di fan, cosplayer e mascotte in costume si sono riuniti a Lima per celebrare il 45esimo anniversario della saga di Star Wars. Bambini, ragazzi e anziani con spade laser in mano hanno fatto una passeggiata in maschera sul lungomare di Miraflores.

Era il 25 maggio del 1977 quando nelle sale americane uscì il primo capitolo della saga e da allora è stato un successo inarrestabile che ha conquistato i fan in tutto il mondo.