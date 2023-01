In Perù la protesta sulle barche del "popolo dell'acqua"

In Perù la protesta sulle barche del "popolo dell'acqua"

In Perù la protesta sulle barche del "popolo dell'acqua"

Puno (Perù), 25 gen. (askanews) – Il “popolo dell’acqua” si è unito alle proteste che stanno scuotendo il Perù. Viene chiamata così la popolazione autoctona degli Uru, che vive su isole artificiali di canne e giunchi nel lago Titicaca, vicino al confine con la Bolivia. “Non siamo in guerra, siamo uniti” si legge su uno dei cartelli mentre manifestano a bordo delle loro barche.

“Non vogliamo essere esclusi da questa lotta.

Ecco perché ci siamo riuniti e abbiamo lasciato le nostre isole per marciare e prendere parte a questa battaglia”, dice Rita Suana, artigiana.

I manifestanti in tutto il paese chiedono le dimissioni di Dina Boluarte, la vice-presidente che ha sostituito l’ex presidente di sinistra Pedro Castillo, condannato per tentato golpe dopo aver annunciato a dicembre di voler sciogliere il Congresso, di destra, che a sua volta lo stava per accusare di corruzione.

Ma con l’anno nuovo le proteste si stanno sempre più trasformando in una battaglia di giustizia sociale, per i diritti degli ultimi, con le comunità rurali in piazza che si contrappongono alla borghesia cittadina.

“Vogliamo una nuova costituzione – dice Kevin Huatta – che rappresenti il vero popolo di Taquile, i nativi peruviani, la regione di Puno, e i nostri fratelli e sorelle in tutto il Perù che vivono lontano dalla capitale”.