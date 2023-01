Home > Askanews > In Perù proteste contro la presidente: 1 morto e blindati a Lima In Perù proteste contro la presidente: 1 morto e blindati a Lima

Lima, 20 gen. (askanews) – Sono ore di caos in Perù dove sono in corso in tutto il Paese proteste per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte e lo scioglimento del Congresso. Ci sono stati scontri fra i manifestanti e la polizia e almeno 3 persone sono morte. Nelle strade di Lima, in cui sono stati momenti di caos come mostrano le immagini, sono stati schierati i blindati e i due prinicipali aeroporti sono stati chiusi. L’ex presidente Pedro Castillo era stato destituito a dicembre dopo aver annunciato lo scioglimento del Parlamento; in seguito è stato condannato a 18 mesi di carcere con l’accusa di tentato colpo di Stato.

Lima, 20 gen. (askanews) - Sono ore di caos in Perù dove sono in corso in tutto il Paese proteste per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte e lo scioglimento del Congresso. Ci sono stati scontri fra i manifestanti e la polizia e almeno 3 persone sono morte. Nelle strade di Lima, i...