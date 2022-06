Roma, 25 giu. (askanews) – Con l’offerta a Pachamama, la Madre terra, torna in Perù dopo due anni di pandemia la cerimonia ancestrale Inca per il Dio Sole o Inti Raymi. L’evento alla presenza di migliaia di turisti è avvenuto come di consueto a Cusco, antica capitale dell’impero Inca.