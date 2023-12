In piazza contro l'antisemitismo, Conte: siamo contro antisemitismo e terrorismo

Roma, 5 dic. (askanews) – “Per noi oggi non c’è nulla di nuovo nel nostro antisemitismo e, ovviamente, dire no anche al terrorismo. Il 7 ottobre si è consumata un’azione crudele, atroce e terroristica contro la popolazione inerme israeliana e noi siamo, assolutamente, contro ogni forma di terrorismo”.

Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione “No antisemitismo, No terrorismo” in Piazza del Popolo a Roma.

“Preciso però – ha aggiunto – che questo nulla toglie riguardo alla nostra posizione sul governo di Israele che è un governo con una forte connotazione di destra che sta conducendo un’azione militare che riteniamo sbagliata perché comporta una violazione del diritto internazionale umanitario e, ovviamente, si sta realizzando, sotto i nostri occhi, una catastrofe umanitaria per la quale noi abbiamo chiesto un cessate-il-fuoco immediato, lo stiamo chiedendo da tempo e insisteremo su questo fronte. Questo non significa essere contro Israele, noi riconosciamo il diritto all’esistenza di Israele, il diritto alla protezione del suo popolo ma questa strategia, attuata a Gaza come anche ci preoccupa la spirale di violenza che si sta attuando nel West Bank e in altri territori, ovviamente dove a rimetterci, in questo momento, è una popolazione anche civile palestinese, del tutto inerme”.