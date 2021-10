In piazza per il ddl Zan, la folla a Milano all’Arco della Pace

Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo la ‘tagliola’ caduta giovedì al Senato sul ddl Zan contro l’omotransfobia, che ha de facto bloccato il provvedimento almeno per i prossimi sei mesi, successo per le manifestazioni a favore del disegno di legge a Roma e Milano. Migliaia di persone in particolare venerdì sera all’Arco della Pace nel capoluogo lombardo per la manifestazione convocata dai Sentinelli di Milano.