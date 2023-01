Home > Video > In piazza San Pietro la tradizionale benedizione degli animali In piazza San Pietro la tradizionale benedizione degli animali

Città del Vaticano, 17 gen. (askanews) – Come da tradizione, il 17 gennaio, nel giorno in cui la chiesa cattolica ricorda Sant’Antonio Abate patrono degli animali, Piazza San Pietro a Roma si riempie di cani e gatti ma anche mucche, oche, pecore, cavalli, galline per la benedizione degli animali. Gli allevatori italiani portano simbolicamente animali da tutta la Penisola per iniziativa dell’Associazione italiana Allevatori (Aia) e della Coldiretti. Divulgato lo studio “Salviamo la Fattoria Italia” con i dati sulla situazione del patrimonio vivente di animali italiano dal punto di vista economico e sociale, che caratterizza sia i ricchi territori della pianura, sia le aree di montagna più marginali e svantaggiate.

