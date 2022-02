In piena crisi Ucraina Bolsonaro vola a Mosca da Putin

Roma, 15 feb. (askanews) – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è decollato dalla base aerea di Brasilia per la Russia, dove incontrerà il presidente Vladimir Putin mercoledì, in un momento in cui il livello di tensione con l’Ucraina è altissimo. Nelle immagini di Tv Brasil Bolsonaro saluta il vice-presidente Hamilton Mourao, che assume la presidenza per il tempo della trasferta.

Bolsonaro giovedì 17 febbraio farà tappa nell’Ungheria dell’alleato Orban, scrive France Presse.

L’invito di Mosca per il presidente brasiliano era stato ricevuto a fine novembre. La visita a Mosca, ha detto il presidente brasiliano, punta a “migliorare le relazioni commerciali”. Non è in programma alcun grande accordo, tra i temi in agenda ci sono gli investimenti russi negli idrocarburi e nelle infrastrutture in Brasile.

(FONTE IMMAGINI TV BRASIL)