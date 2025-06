In Pirelli HangarBicocca Quando mi vidi non c'ero

Milano, 20 giu. (askanews) – Giovedì 19 giugno 2025 a Pirelli HangarBicocca Diana Lola Posani ha presentato, nell’ambito del Public Program della mostra Improvisation in 10 Days di Tarek Atoui, un’evoluzione della sua opera vocale Quando mi vidi non c’ero, una performance ispirata all’opera dell’artista italiano Vincenzo Agnetti.

Durante la performance, la voce dell’artista ha alternato suoni di respiro e grida soffocate, generando elementi sonori che si sono intrecciati tra loro in una sorta di polifonia che ha riempito lo spazio della mostra. Attraverso l’uso delle tecniche vocali estese l’autrice cerca di annullare momentaneamente la propria umanità e di trasformare la voce in qualcosa di astratto.

Diana Lola Posani è una sound artist, curatrice indipendente e facilitatrice di Deep Listening certificata dalla Deep Listening Foundation. Da anni si impegna a diffondere pratiche di ascolto profondo tra i professionisti della musica e non professionisti, tenendo seminari presso il Master of Performing Arts IUAV di Venezia, al MACRO di Roma, il Conservatorio di Trapani, l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Accademia di Belle Arti di Marsiglia. È la curatrice di AKRIDA, un festival di arte sonora nomade che presenta artiste internazionali che si identificano come donne e non-binary.

La mostra Improvisation in 10 Days di Tarek Atoui in Pirelli HangarBicocca è visitabile fino al 20 luglio 2025.