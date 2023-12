In Polonia sit-in dei populisti davanti alla tv pubblica contro Tusk

Varsavia, 21 dic. (askanews) – In queste immagini l’ex premier polacco sfonda un cordone di polizia per entrare nella sede della tv pubblica TVP a Varsavia, durante un sit in di protesta organizzato dai partiti populisti all’opposizione contro la riforma del sistema televisivo per depoliticizzare i media avviata dal neo primo ministro Donald Tusk. Il primo atto del nuovo governo europeista è stato licenziare tutti i dirigenti di Tvp, della Radio polacca e dell’agenzia di stampa Pap.

Una violazione dello stato di diritto secondo l’opposizione, per il governo un passo necessario dopo 8 anni in cui il partito nazionalista Diritto e giustizia è stato regolarmente accusato di aver condizionato le trasmissioni della tv pubblica usandola come strumento di propaganda. “Vogliamo ripristinare l’ordine legale e la comune decenza nella vita pubblica”, ha detto Tusk.