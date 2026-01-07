In Questura a Brescia il cittadino croato accusato omicidio capotreno

Roma, 7 gen. (askanews) – È stato arrestato davanti alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda ed è poi stato portato in Questura a Brescia Marin Jelenik, il cittadino croato di 36 anni accusato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno accoltellato all’addome la sera di lunedì 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, un’area riservata ai dipendenti di Trenitalia.

Nelle immagini della polizia l’arrivo in Questura di Jelenik, in stato di fermo per l’omicidio del capotreno a Bologna.

Ambrosio è stato brutalmente aggredito presso il parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Bologna. Poche ore dopo il cittadino croato, un senza fissa dimora già noto alla Polizia Ferroviaria per il porto di armi da taglio e segnalato in diverse circostanze nei siti ferroviari del Nord Italia, è stato identificato dalle telecamere di sorveglianza, mentre la sua fuga è durata circa 24 ore.