In sala il 30 settembre “No Time to Die”, l’ultimo Bond di Craig

Roma, 1 set. (askanews) – Finalmente c’è la data di uscita e il trailer definitivo: “No Time to Die”, il venticinquesimo film della saga di James Bond, sarà nei cinema il 30 settembre. Diretto da Cary Joji Fukunaga, sarà l’ultimo interpretato da Daniel Craig. Il film doveva uscire in sala il 3 aprile 2020 ed era stato più volte rimandato per la pandemia, ma ora l’attesa per i fan è quasi terminata.

In “No Time To Die” Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo riposo viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Il film è prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli e vede nel cast, fra gli altri, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris. La première mondiale di “No Time To Die” si terrà il prossimo 28 settembre al Royal Albert Hall di Londra.