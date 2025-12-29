In sala "La piccola Amélie", Nothomb bambina e la magia del Giappone

Roma, 29 dic. (askanews) – “La piccola Amélie” finora ha raccolto candidature ai Golden Globe e agli EFA, ha vinto premi ai festival di Annecy e San Sebastiàn, e dal primo gennaio arriva nei cinema italiani. Il film d’animazione diretto da Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade è tratto dal romanzo bestseller “Metafisica dei tubi” di Amélie Nothomb.

Nel film Amélie, che vive in Giappone insieme alla famiglia, dall’età di due anni inizia a scoprire il mondo che la circonda, anche grazie alla sua tata, Nishio-san. “La piccola Amélie” è un film d’animazione che cattura lo stupore dell’infanzia tra tradizioni, piccoli rituali quotidiani e magia nascosta nei gesti più semplici.

Nothomb alla domanda quali emozioni abbia suscitato in lei la pellicola ha risposto: “Meraviglia, nostalgia, gioia, gratitudine”.