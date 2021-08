In Salento l’esperienza Naturalis, tra Aloe e vacanza slow trip

Roma, 11 ago. (askanews) – Ci sono eccellenze che dagli angoli, bellissimi, del nostro Paese, sono capaci di raggiungere tutti i continenti. Accade ad esempio

in Salento, a Martano. Ed il protagonista è l’Aloe, pianta salvifica si potrebbe dire per le sue intrinseche proprietà ed enormi potenzialità, che grazie al progetto di vita di Domenico e Marinella Scordari ha trovato casa in questo spicchio di Italia. Martano dunque città dell’Aloe, con piante ovunque e progetti sociali per lo sviluppo della sua coltivazione, che ha come

epicentro la tenuta che ospita anche l’altra parte del sogno, fattosi realtà di Domenico e Marinella: il Naturalis Bio Resort & Spa.

Bio è poco per descrivere l’attenzione, l’amore, la passione e la ricerca per l’esaltazione, in terra di Puglia, che è nel progetto collegato all’Aloe, con una produzione che ha conquistato il mercato globale attraverso la costante cura anche dei propri partner, come i marchi di primissimo piano della cosmesi mondiale. E dal Bio, dal rapporto dell’uomo con la sua terra, arriva l’altra parte del sogno fattosi realtà a Martano, un resort da sogno in una antica masseria, all’interno dell’area di coltivazione dell’Aloe ed a stretto contatto con il

territorio.

Perchè Naturalis è anche, se non soprattutto, una B Corp, un modello di impresa che fa dell’attenzione all’ambientee all’impatto sul contesto sociale in cui opera, la prima attività di investimento dei suoi profitti. Raccogliendo premi non solo in Italia, l’ultimo proprio recentemente. Domenico Scordari:

“Il legame con il territorio, con il Salento, per noi è alla base

del progetto. Non avrei mai potuto sviluppare un’azienda che

realizza il prodotto dalla pianta al prodotto cosmetico finito se

non ci fosse stato un impatto positivo di questa mia visione sul

territorio. E tutto quello che facciamo lo vogliamo restituire al

territorio, quindi Martano città dell’Aloe è una grande

iniziativa che coinvolge privato e pubblico con l’obiettivo di

dare un valore aggiunto ai luoghi e una attrattività nuova

creando una opportunità per la next generation e quindi stiamo

creando delle microaziende insegnando ai giovani come coltivare

l’Aloe, regalando alle microaziende le piante che loro

coltiveranno e produrranno e noi ci impegniamo ad acquistare le

foglie che serviranno per la produzione finale”.

E poi c’è il resort, un luogo dove uomo e natura si ritrovano,

una masseria dell’800 dove vivevano 15 famiglie contadine e che

oggi è un esempio di proposta d’elite, anche enogastronomica. Una

esperienza più che una vacanza, sempre in contatto con il

territorio. Ancora Scordari:

“All’interno della vacanza in Naturalis si viene a contatto con

un cibo gourmet a Km 0, con una esperienza SPA indimenticabile,

dove i prodotti della terra diventano elementi che fanno la

differenza sulla tua pelle, dove vivi l’esperienza con il maestro

impagliatore o l’artista della ceramica o del mosaico. Visiti poi

luoghi spettacolari, siamo prossimi a Lecce, Taranto, Gallipoli.

In una slow trip experience, dove quello che conta è abbassare i

ritmi, respirare, godersi il momento e star bene”.