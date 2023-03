In Scozia Humza Yousaf nuovo leader dell'SNP, succede a Sturgeon

Edimburgo, 27 mar. (askanews) – Humza Yousaf succede a Nicola Sturgeon come leader del Partito Nazionale Scozzese (Snp). Il 37enne ha ottenuto il 52% dei voti dei membri del partito, sconfiggendo le rivali Kate Forbes e Ash Regan; l’annuncio è arrivato da Edimburgo, al vertice del partito indipendentista, chiamato a decidere sul suo futuro dopo le dimissioni a sorpresa di Sturgeon lo scorso febbraio.

È il primo musulmano a guidare un grande partito del Regno Unito. “La mia promessa solenne e il mio impegno nei vostri confronti è che darò il via alla nostra base, al nostro movimento civico – ha detto – farò in modo che la nostra spinta per l’indipendenza metta la quinta marcia. Il popolo scozzese ha bisogno di indipendenza ora più che mai e noi saremo la generazione che porterà all’indipendenza della Scozia”.

Yousaf era segretario alla Sanità della Scozia e si pensava che fosse il successore preferito di Sturgeon, anche se l’ex prima ministra non aveva appoggiato esplicitamente nessuno dei candidati. Il nuovo leader dell’Snp dovrà affrontare il voto del Parlamento scozzese prima di diventare il sesto primo ministro della Scozia.