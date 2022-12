In Senato come alla Camera, presepe stile '700 dello stesso artista (ma La Russa non lo compra)

In Senato come alla Camera, presepe stile '700 dello stesso artista (ma ...

Roma, 19 dic.

(Adnkronos) – Al Senato un presepe stile '700 messo a disposizione a titolo gratuito, alla Camera invece è stato venduto. Ma l'artista è lo stesso, Alfonso Pepe, che realizza le sue natività da maestro della tradizione campana, noto anche al Quirinale e in Vaticano, dove le sue opere sono state esposte e apprezzate. L'iniziativa per portare un presepe a Palazzo Madama arriva dall'alto, quest'anno infatti è stato il presidente Ignazio La Russa a volerne uno anche a Palazzo Madama, a differenza degli scorsi anni quando la rappresentazione della scena della nascita del Cristo era collocata a Palazzo Giustiniani, sede di 'rappresentanza' del Senato.

"Il Natale è una festa religiosa, non va dimenticato, fa parte della nostra cultura, del nostro modo di essere, il 25 dicembre dobbiamo ricordarci di essere figli di una comune storia, con i valori del cristianesimo", ha detto ieri mattina La Russa, nel corso del brindisi con i dipendenti del Senato, accorsi nel cortile d'onore del Senato. "I valori del cristianesimo sono validi anche per i non credenti – ha ricordato la seconda carica dello Stato – siamo tutti figli di questa storia e di questa cultura".

Da qualche giorno l'opera di Pepe, la sua natività, fa bella mostra nel salone Garibaldi, il Transatlantico di Palazzo Madama, poco distante dall'albero di Natale che accoglie senatori e giornalisti che transitano verso l'Aula e alla buvette. A occuparsi del presepe è stato il questore di Fdi, Gaetano Nastri, che ha curato l'intesa con Pepe. Presepista di fama a cui è stato chiesto un prestito, con l'opera in legno e dipinta a mano, che alla fine delle festività tornerà in suo possesso, a Pagani, nel Salernitano.

Una consuetudine, quella del prestito o della donazione del Senato, da parte di enti o privati, che quest'anno i colleghi questori della Camera hanno invece modificato, il presepe di Montecitorio infatti è stato acquistato (4mila euro) e farà bella mostra alla Camera anche negli anni avvenire. Con la stessa 'firma'.