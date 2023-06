Home > Askanews > In Senato un minuto di raccoglimento per Silvio Berlusconi In Senato un minuto di raccoglimento per Silvio Berlusconi

Roma, 13 giu. (askanews) – L’Aula del Senato, in apertura di seduta, su invito della presidente di turno Mariolina Castellone, ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi, deceduto ieri a 86 anni. La commemorazione dell’ex premier, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, si terrà martedì 20 giugno alle 15. Poi ci sarà anche alla Camera.

