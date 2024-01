In Sicilia le proteste di agricoltori e allevatori

Palermo , 29 gen. (askanews) – In Sicilia weekend di proteste di agricoltori e allevatori. Oltre 50 trattori provenienti dalla Valle del Belìce e dallo Jato hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta è iniziata vicino al centro commerciale Belicittà, dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere fino alle 22 di domenica. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto “La viticoltura è morta”.

“Quello che abbiamo fatto a Castelvetrano è la prosecuzione di quello che sta succedendo in Sicilia e in tutta Italia – dice Pietro Musacchia, organizzatore della protesta – l’agricoltura è in ginocchio, la politica è inconsistente, i nostri rappresentanti sindacali sono collusi alla politica, per cui scendiamo nelle piazze”.