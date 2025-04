In Spagna si festeggia l'arrivo di un raro baby tapiro malese

Fuengirola (Andalusia), 15 apr. (askanews) – A Fuengirola, in Andalusia, si festeggia la nascita di un cucciolo di tapiro malese, una specie a rischio estinzione. Secondo un responsabile del Bioparco in cui è venuto alla luce, in natura ne sono rimasti solo 2.500 esemplari.

Originario del Sudest asiatico, il tapiro malese è l’unica specie di tapiro vivente al di fuori delle Americhe ed è stato inserito nella “Lista Rossa” dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura dal 2008, che rappresenta un inventario completo del rischio di estinzione delle specie a livello globale.

Il baby tapiro è una femmina, è nata lo scorzo 29 marzo nello zoo spagnolo, sta bene, mangia ed esplora il recinto in cui è tenuta insieme alla mamma Rawa. La gestazione di questa specie è molto lunga, dura 13 mesi, e il giardino zoologico ha avuto il tempo di prepararsi al suo arrivo sistemando la struttura e rendendola più adatta a proteggere un piccolo.

“Al Bioparc Fuengirola siamo molto contenti – spiegano – perché con questo piccolo manteniamo una ricchezza genetica che è fondamentale, e chissà se in futuro potrà servire”.