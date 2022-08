In Spagna un uomo resiste 16 ore in mare aperto, salvo

Milano, 4 ago. (askanews) – Un uomo di 62 anni ha resistito per 16 ore in mare aperto al largo delle coste della Galizia in Spagna prima di essere salvato. Ha resistito riparandosi sotto la sua barca rovesciata grazie a una sacca d’aria che gli ha permesso di respirare.

Nonostante l’uomo fosse riuscito a dare l’allarme subito, i soccorsi non sono potuti intervenire per le condizioni del mare.

Sono stati solo aggacniati dei palloni di galleggiamento per evitare che la barca affondasse. La vittima dell’incidente in mare è stato già visitato in ospedale e rilasciato senza particolari problemi di salute.