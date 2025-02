Pretoria, 4 feb. (askanews) – Tra canti e balli, la comunità della Repubblica Democratica del Congo in Sudafrica si è riunita a Pretoria per dare sostegno alle FARDC, le forze armate congolesi, nel conflitto in corso nella provincia del Nord Kivu, Est del Paese. “Kagame assassino”, è il grido dei manifestanti diretto contro il presidente ruandese, mentre su uno striscione si legge “Sanzioni per il Ruanda”.