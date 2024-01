In Sudafrica la statua di Desmond Tutu con la kefiah palestinese

Città del Capo, 12 gen. (askanews) – A Città del Capo la statua dell’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace, indossa la kefiah palestinese.

“Volevamo mostrare la solidarietà che l’arcivescovo ha dimostrato quando era in vita, portando fuori la sua statua ogni giorno, avvolgendo la kefiah intorno a lui, fino a quando non cesseranno i bombardamenti”, ha dichiarato Janet Jobson, responsabile della Desmond & Leahu Tutacy Foundation.

Il Sudafrica ha portato Israele di fronte alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia accusandolo di genocidio a Gaza per l’operazione militare in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Tutu, morto nel 2021, è andato più volte in visita in Israele e a Gaza e, ha ricordato la sua fondazione, “ha criticato apertamente la politica israeliana per il trattamento riservato ai palestinesi”. All’iniziativa ha partecipato anche Mandla Mandela, nipote di Nelson Mandela.