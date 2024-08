In Svezia primo caso europeo variante più contagiosa vaiolo scimmie

In Svezia primo caso europeo variante più contagiosa vaiolo scimmie

Stoccolma, 16 ago. (askanews) – La Svezia ha confermato il suo primo caso della variante più contagiosa del mpox, il vaiolo delle scimmie. È la prima volta che la variante è stata rilevata al di fuori dell’Africa. Lo ha annunciato Jakob Forssmed, Ministro degli affari sociali svedese.

La persona è stata infettata mentre si trovava in Africa, in una zona dove si è sviluppato un importante focolaio, ha dichiarato Olivia Wigzell, direttrice generale dell’agenzia di sanità pubblica svedese.

Mercoledì l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria pubblica globale per la seconda volta in due anni, dopo che il focolaio nella Repubblica Democratica del Congo si è diffuso in altri paesi.