In Svezia una mostra dedicata al genio di Banksy

Malmo, 18 gen. (askanews) – “The Mystery of Banksy – A Genius Mind” è il titolo della mostra dedicata al celebre street artist britannico, allestita a Malmoe in Svezia. Esposte 160 repliche di opere d’arte del writer: graffiti, fotografie, sculture, video installazioni e stampe per offrire al pubblico una panoramica del lavoro dell’artista britannico, compresi i suoi ultimi lavori dedicati alla guerra in Ucraina. “Ogni opera qui in mostra è stata realizzata da otto artisti di strada che sono stati qui a dipingere per 10 giorni – ha spiegato lacuratrice della mostra – questo è ciò che rende l’esposizione molto vivace perché non ci sono solo dipinti sul muro, è anche street art fatta direttamente qui. E questo rende lo spettacolo di Malmoe unico”. L’opera di Banksy, considerato uno dei migliori artisti viventi al mondo, è spesso provocatoria e dissacrante, come quando ha parzialmente distrutto uno dei suoi stessi dipinti durante un’asta, nell’ottobre 2018. Anche la replica di quel dipinto: “La ragazza con il palloncino”, è esposta nella mostra di Malmo.

