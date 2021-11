“In tempo da Te” è il nuovo singolo di SindroMe

Roma, 12 nov. (askanews) – Venerdì 12 novembre 2021 esce su tutte le piattaforme “In tempo da Te”, il nuovo singolo di SindroMe scritto da Sergio Vallarino, Davide Napoleone, Michele Pecora, BL3essed, Simone Sproccati e SindroMe. Realizzazione e arrangiamenti, Michele Pecora e BLessed. Produzione artistica Michele Pecora in collaborazione con Melissa Di Matteo e Starpoint International. Edizioni: SonyMusic/Starpoint international.

La giovane cantautrice Sara Paniccià, in arte SindroMe con In tempo da te, scandaglia con precisione chirurgica, ogni aspetto di una relazione.

Con spietata sincerità ci costringe a riconoscere come i compromessi possano essere un mezzo per capire di noi quello che ancora non vediamo, per superare quelli che crediamo confini invalicabili.

Commenta SindroMe: “E’ una canzone che mi calza a pennello come un abito su misura. Corrisponde perfettamente al mio sentire. L’alchimia è nata proprio dal lavoro di squadra, capitanata da Michele Pecora che ha saputo mettere insieme tanti punti di vista, lasciandomi libera di scrivere gli special, che sono una sottolineatura personale alla quale tenevo molto.

La musica è sempre condivisione e le cose migliori, nascono così”.