Lo spettro della strage di Uvalde che ancora aleggia sullo stato e i dirigenti che propongono: in Texas zaini trasparenti per evitare l’utilizzo di armi

Lo spettro di Uvalde aleggia ancora nell’aria di quell’immenso stato Usa e in Texas potrebbero essere adottati a scuola zaini trasparenti per evitare l’utilizzo di armi. La proposta arriva dal distretto scolastico di Ingleside dietro input del consiglio di amministrazione.

Si tratta di un passo avanti concreto per “fare da sé” rispetto ad una legislazione che con il problema delle armi non riesce a mettersi in pari con la storia, specie negli stati repubblicani che stanno armando addirittura gli insegnanti come l’Ohio.

Zaini trasparenti contro l’utilizzo di armi

Sono già molti i distretti scolastici del Texas che richiedono agli studenti di utilizzare zaini trasparenti sulla scia della mattanza del mese scorso, quando una sparatoria mortale messa in atto da un giovane aveva determinato una strage nella scuola elementare di Uvalde.

Il distretto scolastico indipendente di Ingleside, vicino a Corpus Christi, è diventato uno degli ultimi ad annunciare la nuova politica.

“La sicurezza è una priorità assoluta”

Lo ha fatto dopo che il suo consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità l’aggiornamento della politica del codice di abbigliamento del distretto per l’anno scolastico 2022-2023. Spiega una nota: “La sicurezza è una priorità assoluta per l’ISD Ingleside ed è in prima linea nelle preoccupazioni per i distretti scolastici del Texas e della nostra nazione”.

E in chiosa: “La politica dovrebbe anche aiutare a proteggere gli studenti attraverso le linee di metal detector nei suoi campus secondari”.