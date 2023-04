In Trentino torna la paura dell’orso, esemplare avvistato da mamma e figli

Si moltiplicano gli incontri e cresce l’attenzione mediatica, in Trentino torna la paura orso ed un grosso esemplare viene avvistato da mamma e figli. Dopo soli dieci giorni dalla morte del 26enne runner Andrea Papi ad opera dell’orsa JJ4, torna la preoccupazione in Trentino. Da quanto si apprende il 14 aprile la signora Letizia Mastria ha avvistato un esemplare di orso a pochi metri dalla sua vettura.

In Trentino torna la paura dell’orso

Dove? Tutto sarebbe accaduto una pista ciclabile a Malosco. I media spiegano che Mastria era insieme ai figli ed ha filmato la scena per poi pubblicarla sui social network. Ci sono stati commenti indignati per quel racconto girato al Corriere del Trentino: “Eravamo in auto, vicino alla strada ciclabile all’altezza della falegnameria di Malosco, quando ce lo siamo visto davanti a non più di dieci metri da noi. Stava mangiando qualcosa a terra e quando si è accorto della nostra presenza si è alzato sulle zampe posteriori. A quel punto abbiamo pensato che fosse meglio accelerare ed allontanarci“.

“Dicevano che sta nel bosco”

La donna è poi tornata a casa ed ha postato il filmato: “Dicevano che l’orso sta nel bosco! Non è vero, si può vedere anche su una ciclabile dove passano tante famiglie e molti bambini. Questo orso non sarà lo stesso di Caldes, ma uno dei 150 orsi venuti al mondo a nostra insaputa. Già, perché non potevano pensare che anche gli orsi si riproducono!”. E ancora: “Se in quel momento fosse passato qualcuno, magari a piedi, sulla ciclabile cosa sarebbe successo? Un altro disastro? Qui il problema è grave”.