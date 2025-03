In Triennale Milano la mostra John Giorno: a labour of LOVE

Milano, 14 mar. (askanews) – Dal 15 marzo al 13 aprile 2025 Triennale Milano presenta la mostra John Giorno: a labour of LOVE a cura di Nicola Ricciardi con Eleonora Molignani e il supporto di Giorno Poetry Systems. La mostra esplora molteplici forme di amicizia, dialogo e supporto all’interno del mondo della cultura attraverso materiali provenienti dal ricco archivio dell’artista americano John Giorno (1936-2019).

La racconta ad Askanews il curatore Nicola Ricciardi, anche curatore di miart: “Questa mostra nasce come una sorta di estensione del tema curatoriale di miart 2025: il tema among friends, cioè tra amici, abbiamo cercato di trasformarlo in un progetto espositivo focalizzandoci su qualcuno, John Giorno, che ha fatto dell’amicizia e della collaborazione il proprio stile di vita e in qualche modo stile di lavoro. Abbiamo raccolto materiali che provengono dalla fondazione di John Giorno, la Giorno Poetry System, che sono una sorta di mappa visiva delle sue innumerevoli collaborazioni con artisti come Robert Rauschenberg, piuttosto che John Cage, Duchamp, William Barrows, Allan Kaprow. Non vogliamo solo limitarci a far vedere i documenti, ma abbiamo fatto un po’ esplodere tutto quanto, rendendo anche gli schermi, tappezzando i muri con delle enormi gigantografie di questi documenti, proprio per far capire quanto John Giorno fosse qualcuno che era molto difficile da contenere nella pagina di un libro. Lui diceva sempre che la poesia per lui non poteva rimanere sulla pagina, ma doveva in qualche modo uscire. Ecco, anche noi siamo usciti un po’ dai nostri confini con operazioni come questa in cui alzando il telefono puoi parlare con ad esempio John Cage o Rauschenberg che ti raccontano e ti parlano di poesie di John Giorno o con l’operazione che abbiamo fatto sullo scalone della Triennale di Milano dove abbiamo messo un enorme wall painting e una serie di opere d’arte della serie Perfect Flowers. È una mostra che è resa possibile anche da miart e e soprattutto da Fiera Milano che è stato uno dei principali sostenitori insieme a MSGM e Ecoedile di questa iniziativa. Un’iniziativa che nasce proprio con tanto Labor of Love come dice il titolo stesso della mostra perché solo lavorando tutti insieme che si possono realizzare progetti come questi”.

All’interno di Cuore – Centro studi, archivi, ricerca di Triennale Milano, saranno accessibili prime edizioni dei suoi libri di poesia, LP pubblicati dall’etichetta discografica GPS Records, oltre a documenti inediti relativi alla relazione tra Giorno, Rauschenberg e numerosi altri amici e colleghi. Trovano spazio anche una varieta di poster, corrispondenza privata, contratti, filmati d’archivio e volantini originali relativi a eventi pubblici di poesia, al AIDS Treatment Project e ad altre avventure degli anni ’60 e ’70.

La selezione include anche Dial-A-Poem, l’opera d’arte iconica e interattiva con cui l’artista ha reso per la prima volta disponibili attraverso la linea telefonica le voci di poeti, artisti e musicisti intenti a leggere le sue poesie. Originariamente prodotto nel 1968, ed oggi nella collezione permanente del MoMA a New York, Dial-A-Poem si e evoluto e ampliato nel tempo includendo centinaia di registrazioni che i visitatori possono ascoltare sollevando la cornetta di un telefono accessibile a tutti.

Un’installazione delle opere pittoriche di John Giorno, presentata sullo Scalone d’Onore di Triennale, sottolinea ulteriormente come l’artista abbia saputo liberare la poesia dalle restrizioni della pagina, trasportandola nel campo delle arti visive. Qui, una selezione dei suoi colorati “Perfect Flowers” emerge da un monumentale murale recante alcune delle frasi poetiche piu note di Giorno.

Durante miart e la Milano Art Week sarà realizzata una performance nei luoghi della mostra.