In Tunisia file per il pane dopo lo stop a "boulangerie europee"

Roma, 7 ago. (askanews) – In fila per il pane a Tunisi. Accade da alcuni giorni nel Paese del Nord Africa, dove il governo ha deciso lo stop alle farine sovvenzionate per le panetterie che producono pane e dolci in stile europeo, nel mezzo della crisi economica. Immagini AfpTv.