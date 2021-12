Roma, 10 dic. (askanews) – Alcune dozzine di persone sono scese in piazza, nel centro di Tunisi, per una marcia segno di protesta contro la violenza sulle donne lungo Habib Bourguiba Avenue. Hanno mostrato cartelli e striscioni di protesta, chiedendo al governo di fare di più per applicare le leggi per proteggere le donne dalla violenza domestica.