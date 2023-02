Home > Askanews > In tutta America Latina impazza il carnevale colorato e in musica In tutta America Latina impazza il carnevale colorato e in musica

Rio de Janeiro, 20 feb. (askanews) – Il carnevale è una delle feste più amate in tutta l’America Latina. Quest’anno dopo le restrizioni delle edizioni passate le celebrazioni esplodono in tutta la loro colorata potenza. Sfilate in maschera, musica e da danze dal Brasile, con l’amatissimo Carnevale di Rio de Janeiro alla Colombia alla Bolivia fino al Caribe. La popolazione vuole celebrare la vita e la libertà ritrovata.

