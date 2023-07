In Ucraina arrivano quattro treni con carrozze per sole donne

Roma, 1 lug. (askanews) – “Mi sento più a mio agio”: in Ucraina arrivano quattro treni con carrozze per sole donne. Segregate, o messe al sicuro? Il dibattito è aperto ma le utenti sono molto soddisfatte. L’iniziativa riguarda per ora quattro convogli, due dei quali in partenza dalla capitale Kiev, ed è stata presa da Ukrzaliznytsia, la società delle ferrovie dello Stato, dopo una petizione elettronica pubblicata in maggio sul sito del governo ucraino, che ha raccolto oltre 25mila firme.

“Mi sento più a mio agio fra donne, soprattutto se viaggio da sola, sono sicura che nessuno cercherà di abbordarmi” dice Tetyana.

“L’ho scelto apposta perché viaggio per la prima volta con le mie figlie, quando ho visto che c’erano questi biglietti li ho presi subito” spiega Anastasia.

Questione anche di comodità, dicono, se in un lungo viaggio vuoi cambiarti, o per dormire la notte. Ma soprattutto di sicurezza, e fa pensare a quanto le donne si sentano a rischio nella vita di tutti i giorni di fronte agli uomini.

“Prima di tutto è per la sicurezza” dice Karina. “Dovrebbero esserci treni così in tutto il mondo, non solo in Ucraina”.