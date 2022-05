In Ucraina la camicia ricamata, talismano per soldati e non solo

Milano, 19 mag. (askanews) – DNA ucraino cucito a punto croce, su una camicia talismano per i soldati. Il 19 maggio, l’Ucraina celebra la Giornata del ricamo, ma non si tratta di una festa collaterale: unisce tutti gli ucraini ed è progettata per preservare le tradizioni. Tanto più importante dopo che il Paese è stato invaso ed è in guerra con la Russia.

Vyshivanka (ricamo in ucraino) è una specie di codice unico che definisce l’appartenenza al popolo ucraino, come un segno crittografato.

La camicia tipica ricamata è considerata un talismano contro tutto il male che può accadere nella vita umana. Simboleggia l’amore nella famiglia, la fedeltà e la memoria familiare. Qualcosa che in guerra ovviamente ha ancora più significato.