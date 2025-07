In Ucraina proteste per legge contro agenzie anti corruzione

Kiev, 25 lug. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta l’Ucraina per la terza volta protestare contro le modifiche legislative che, accusano, hanno privato dell’indipendenza le principali agenzie anticorruzione, l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) e la Procura speciale anticorruzione (SAPO).