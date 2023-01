Home > Askanews > In Ucraina ultimo omaggio al ministro Interno morto in elicottero In Ucraina ultimo omaggio al ministro Interno morto in elicottero

Kiev, 21 gen. (askanews) – A Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la moglie Olena Zelenska, così come molti responsabili ucraini hanno reso questa mattina un ultimo omaggio al ministro dell’Interno Denys Monastyrsky, rimasto ucciso mercoledì in un incidente in elicottero con altre tredici persone. Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e le autorità ucraine hanno aperto un’inchiesta.

