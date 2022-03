Milano, 7 mar. (askanews) – Matrimonio al fronte per Lesya e Valery, una ucraina e un ucraino entrambi impegnati a combattere contro i russi a Kiev, che hanno deciso di sposarsi. Le nozze sono state celebrate dal sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko.

Entrambi in mimetica, per lei velo da sposa, fiori e grandi sorrisi, per lui elmetto e commozione. La cerimonia è stata accompagnata dai canti.