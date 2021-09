In Usa Ida fa 46 vittime, Biden: dobbiamo essere più preparati

Milano, 3 set. (askanews) – L’uragano Ida ha ucciso 46 persone negli Stati Uniti, 23 solo in New Jersey. È uno degli eventi climatici più disastrosi da anni in queste zone: ci sono state alluvioni anche in quartieri centrali di New York, la metro si è allagata in più punti. Una situazione critica che impone di agire, ha detto Joe Biden parlando alla nazione: “L’uragano Ida nei giorni scorsi, gli incendi ad ovest le alluvioni senza precedenti in New York e in New Yersey sono un altro promemoria che la crisi climatica è qui.

Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo essere più preparati, dobbiamo agire”, ha detto, annunciando “investimenti storici” per migliorare le infrastrutture, modernizzare strade e ponti, rendere più efficiente la rete idrica.

Perché questi eventi naturali catastrofici aumentano sempre più in “frequenza e intensità”