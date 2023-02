Home > Askanews > In Usa Weinstein condannato a 16 anni di carcere per stupro In Usa Weinstein condannato a 16 anni di carcere per stupro

Los Angeles, 23 feb. (askanews) – Nuova condanna per l’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein. L’uomo, padre padrone per decenni dell’industria del cinema americano, è stato condannato a 16 anni di carcere per lo stupro di una donna avvenuto a Los Angeles nel 2013, durante un festival cinematografico. “Sono soddisfatta della sentenza” ha detto l’avvocata di tre donne coinvolte nei processi Weinstein, Gloria Allred. Weinstein sta già scontando una pena di 23 anni dopo essere stato condannato nel 2020 a New York per violenze sessuali e stupro.

