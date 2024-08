In Venezuela l'appello di Gonzalez Urrutia: "serenità e fermezza"

In Venezuela l'appello di Gonzalez Urrutia: "serenità e fermezza"

Caracas, 3 ago. (askanews) – L’appello ai venezuelani del candidato presidente dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia che chiede “serenità e fermezza”. L’opposizione ha chiamato i venezuelani a manifestare oggi contro la rielezione contestatissima di Nicolas Maduro.

“Venezuelani e venezuelane, dal più profondo dell’animo vi incito a rispondere agli attacchi del regime con la speranza, l’armonia e la pace” dice Gonzalez in un messaggio diffuso su Instagram. “Attraversiamo un periodo molto complicato e possiamo e dobbiamo avere la serenità di rispondere a questi attacchi con fermezza e con la speranza di un futuro migliore” conclude, con la chiara speranza di evitare scontri in strada, anche perché Maduro ha promesso ieri il pugno duro e la costruzione di nuove carceri per imprigionare i manifestanti.