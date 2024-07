In Venezuela manifestanti anti Maduro abbattono la statua di Chavez

Calabozo, 30 lug. (askanews) - In Venezuela manifestanti anti-governativi hanno abbattuto la statua di Hugo Chavez, ex presidente venezuelano, a Calabozo. Dopo la contestata rielezione del successore di Chavez alla guida dello stesso partito, il presidente Nicolas Maduro, in un voto su cui pesa il ...