In vespa per Milano: il video del brano di Oscar Anton “cheerios”

Roma, 19 gen. (askanews) – Spensierati e sorridenti in giro per Milano in vespetta. Sono Oscar Anton e VV, artista del featuring, i protagonisti del video – girato in un unico piano sequenza – del nuovo singolo del musicista parigino “cheerios” (uscito il 7 gennaio 2022).

Entrato direttamente in sette playlist della New Music Friday inclusa la global e 15 NMF in Apple Music, “cheerios” è una traccia leggiadra, solare, allegra e incisiva co-prodotta da Federico Nardelli ed è apripista del concept album “postcard”.

Una challenge che prevede l’uscita di una canzone per ogni mese dell’anno con focus su un paese diverso e, ogni volta, una collaborazione musicale locale. E prima tappa di questa “cartolina” è l’Italia, con il video di “cheerios” a Milano.

Solo le restrizioni dovute alla pandemia hanno fermato, per ora, l’attività live di Oscar Anton: infatti, il suo primo tour che avrebbe toccato anche l’Italia è stato sospeso – come tanti altri eventi live – per il nuovo decreto dovuto all’emergenza sanitaria.

Oscar Anton ha ideato (durante la pandemia) una serie di PACK musicali in cui – per ogni mese dell’anno – ha realizzato degli EP correlati da videoclip minimal ma molto espressivi (raccolti in seguito nell’album “Home Of Sanity”). E poi Bob Sinclar ha remixato la canzone di debutto internazionale, la fortunatissima “bye bye”, e poi quella del produttore del momento Federico Nardelli (Gazzelle, Tancredi, Colapesce, Di Martino) che, completamente conquistato dall artista francese, ha deciso di creare la “ophelie nardelli edit”, spin off di “ophelie”, colonna sonora del film “Ancora Più Bello” (disponibile prima al cinema e poi su Netflix).

In attesa del ritorno sul palco, ecco il nuovo capitolo musicale di questo artista indipendente, la cui fanbase continua a crescere con 25 milioni di stream, chart radiofoniche in Italia, Germania, Brasile, Turchia, più di 100 playlist editoriali su DSP e decine di migliaia di follower nel mondo.